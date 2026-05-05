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Barrio residencial Duplex penthouse a vendre a ashdod

Asdod, Israel
de
$1,18M
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18
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ID: 36406
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod

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Atico dúplex en venta en Ashdod : Gran salón y cocina con vistas a una terraza de 18m2 frente al parque, 2 dormitorios y un baño y aseo, en la planta gran terraza, suite parental con vestidor y una bodega y un estacionamiento completa esta propiedad

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