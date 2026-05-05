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Barrio residencial Grand jardin

Jerusalén, Israel
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$2,87M
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ID: 36510
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Emek Refaim, 42

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MOSHAVA GUERMANIT - en los jardines de Katmon. Apartamento en planta baja con un enorme jardín de unos 370 m2 tranquilo y verde + una terraza cerrada de 30 m2. Ascensor. Aparcamiento. sótano

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Jerusalén, Israel
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