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Barrio residencial Projet residentiel unique redefinissant lart de vivre de luxe dans un quartier dynamique dashkelon

Ascalón, Israel
de
$797,680
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ID: 36434
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón

Sobre el complejo

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Un proyecto residencial excepcional que redefine el arte del lujo vivo en un vibrante y creciente barrio de Ashkelon. Cuatro edificios de 9 plantas compuestos por 102 apartamentos de 3, 4 y 5 habitaciones, jardín, áticos y mini-penthouses. Todos los apartamentos están cuidadosamente diseñados en cada detalle para un interior funcional y confortable. En la planta baja, lujoso hall de entrada con acabados elegantes, amplios espacios de estacionamiento y almacenamiento. Situado a pocos pasos de un animado centro comercial, parque de alta tecnología y estación de tren, rodeado de espacios verdes y escuelas. La combinación perfecta entre tranquilidad y estilo de vida urbano.

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Ascalón, Israel
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