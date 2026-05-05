  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Bat Yam
  4. Barrio residencial Bat yam residentiel tres haut de gamme

Barrio residencial Bat yam residentiel tres haut de gamme

Bat Yam, Israel
de
$2,30M
;
11
Dejar una solicitud
ID: 36243
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Bat Yam
  • Dirección
    Yoseftal

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
GENERAL BAT YAM Torre Iconic... Muy residencial de alta gama Edificio : Torre de 41 plantas Banco acompañante: Mizrahi Tefahot Final de la edición 2029 Rango: aproximadamente 700–800 m Acceso : tranvía cercano en directo 15/20 minutos de Tel Aviv El proyecto Un programa residencial muy alto en una ubicación estratégica de Bat Yam. Diseño moderno, volúmenes optimizados, terrazas con vistas al mar/ciudad en planta, orientación y tipología. Tipologías disponibles • Apartamentos 2, 3 y 4 habitaciones • Áticos en los pisos superiores Servicios 5 estrellas ? Piscina ? Sala de deportes ? Espacios de spa y bienestar ? Rooftop equipada ? Atención 24/7 ? Conciergery ? Salón de residentes ? Espacios de trabajo Condiciones de asentamiento • 20% al firmar el contrato • 41% durante la construcción • 39% en entrega clave Contacto comercial Mordecai Khayat The Agences® – especialista en nuevos proyectos en Israel 052-336-21-21

Localización en el mapa

Bat Yam, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial A vendre 2 piEces proche mer dans immeuble rEcent trEs bien entretenu
Tel-Aviv, Israel
de
$1,10M
Barrio residencial Presale nouveau projet haut de gamme rue bloch
Tel-Aviv, Israel
de
$6,99M
Barrio residencial 35 pieces balcon avec ascenseur a renover proche mer
Tel-Aviv, Israel
de
$1,63M
Barrio residencial Appartement entierement renove de 4 pieces 84m ramot alef jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$2,80M
Barrio residencial ExclusivitE duplex penthouse shenkin proche marche carmel
Tel-Aviv, Israel
de
$3,34M
Está viendo
Barrio residencial Bat yam residentiel tres haut de gamme
Bat Yam, Israel
de
$2,30M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Barrio residencial A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Barrio residencial A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Barrio residencial A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Barrio residencial A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Mostrar todo Barrio residencial A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Barrio residencial A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Bat Yam, Israel
de
$895,700
Bat Yam - IDF Street Apartment crossing West/East 4 habitaciones 106 m2 con encantadora terraza de unos 13m2 (1 master con baño + 2 dormitorios de los cuales 1 mamad) Plaza de estacionamiento incluida 4a planta con ascensor Nuevo edificio en buenas condiciones y bien mantenido. Aspectos de…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Superbe 4 pieces duplex penthouse dans le lev hair avec mamad et parking
Barrio residencial Superbe 4 pieces duplex penthouse dans le lev hair avec mamad et parking
Barrio residencial Superbe 4 pieces duplex penthouse dans le lev hair avec mamad et parking
Barrio residencial Superbe 4 pieces duplex penthouse dans le lev hair avec mamad et parking
Barrio residencial Superbe 4 pieces duplex penthouse dans le lev hair avec mamad et parking
Mostrar todo Barrio residencial Superbe 4 pieces duplex penthouse dans le lev hair avec mamad et parking
Barrio residencial Superbe 4 pieces duplex penthouse dans le lev hair avec mamad et parking
Tel-Aviv, Israel
de
$7,90M
Venta exclusiva En el corazón de la ciudad, 57 rue Melchett Cerca de Ben Zion Boulevard y a pocos pasos de Rothschild Boulevard En un nuevo edificio boutique Magnífico ático dúplex, con buen gusto 4 habitaciones, 5a planta, vista oeste 112 m2 + unos 32 m2 soleados terrazas Nivel inferior: …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial 3 pieces balcon parking
Barrio residencial 3 pieces balcon parking
Barrio residencial 3 pieces balcon parking
Barrio residencial 3 pieces balcon parking
Barrio residencial 3 pieces balcon parking
Barrio residencial 3 pieces balcon parking
Ramat Gan, Israel
de
$902,460
Y cuadrada de Ramat Gan 72 m2 + balcón Ascenseur + mamad + estacionamiento Super inversión
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir