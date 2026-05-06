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Barrio residencial 2 piEces 45m rue melchett emplacement idEal au centre de tel aviv

Tel-Aviv, Israel
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$980,200
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ID: 35971
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Melchet, 32

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PARA SALA – 2 habitaciones con aparcamiento En el corazón de Tel Aviv, cerca de Sheinkin y Shouk HaCarmel, descubra un apartamento situado idealmente en un edificio. 45 m2 – 2 piezas 5th floor, quiet in the back Mamad arriba Aparcamiento privado Guardián y gimnasio. Precio solicitado: 2 900 000 Una propiedad rara, perfecta para residencia principal, inversión de pie a tierra o alquiler.

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