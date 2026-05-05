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Barrio residencial Ideal comme investissement ou residence principale

Nahariya, Israel
de
$337,324
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ID: 36453
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Norte
  • Barrio
    Acre Subdistrict
  • Pueblo
    Nahariya
  • Dirección
    Wolfson

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Apartamento de 3 habitaciones en el centro de la ciudad en un edificio muy bien mantenido, en la tercera y primera planta, que ofrece un ambiente tranquilo y agradable. Ideal como inversión o residencia principal.

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Nahariya, Israel
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