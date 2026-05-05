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Barrio residencial Hauts plafonds

Ascalón, Israel
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$1,35M
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ID: 36424
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón

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villa con sótano como t2 hermoso jardín ático de 50m2 barnea A dos minutos de la salida de la ciudad

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Ascalón, Israel
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