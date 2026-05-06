Barrio residencial Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf

¿Buscas un nuevo proyecto en Netanya? Mordecai Khayat le invita a vivir en uno de nuestros proyectos residenciales en Netanya a los pies del kikar. El proyecto está situado en el corazón de la ciudad en uno de los lugares más buscados de Netanya. Características del proyecto: - Arquitectura moderna de la torre residencial - Alto rendimiento con vestíbulo decorado por diseñador - 2 ascensores ultra rápidos y modernos incluyendo un chabbatic - Cada apartamento se vende con un aparcamiento subterráneo - revestimiento exterior de aluminio blanco - Construcción iniciada - Edición mayo/junio 2025 - Garantía bancaria Características del apartamento : - Azulejos por toda la casa 80x80 - Aire acondicionado central - Mobiliario de baño de calidad - Válvula de fijación - Puertas interiores de calidad - Cocina personalizable - WC suspendido - Tiendas eléctricas por toda la casa - Apartamento de 2 piezas 60 m2+20m2 - Apartamento de 4 habitaciones 110m2+22m2 - Vistas impresionantes del kikar y el mar ¡Ven a visitar tu futuro apartamento!