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Barrio residencial A vendre appartement 3 piEces A dizengoff netanya spEcial investisseur projet pinouI binouI avancE

Netanya, Israel
de
$692,900
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ID: 35990
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    HaSharon Subdistrict
  • Ciudad
    Netanya
  • Dirección
    Dizengoff, 35

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Dizengoff Calle en el corazón de Netanya, ubicación premium cerca de Kikar HaAtsmaout. La zona es buscada por sus tiendas, cafés, atracción urbana y acceso rápido a la playa. Apartamento de 3 habitaciones, unos 88 m2, en la primera planta de 5. Totalmente renovado, con cómodos volúmenes y luminoso salón. Adecuado para una residencia principal o inversión de alquiler estratégica. A 1 minuto de Kikar HaAtsmaout y caminando desde las playas. Building concerned by a Pinoui-Binoui project (advanced stage), offering a potential for upgrade (destruction/reconstruction of the building with delivery of a new housing with modern services). Precio: 2 050 000.

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Netanya, Israel
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