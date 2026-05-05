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Barrio residencial Agreable avec terrasse bel appartement bon emplacement bonnes orientations calme clair dans rue calme neuf

Jerusalén, Israel
de
$1,08M
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ID: 36415
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Pinhas Kehati, 8

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Amplio apartamento de 3 habitaciones, nuevo contratista, alojamiento en unos 3 meses. Servicios de invitados muy brillantes + baño y aseo separado. Balcón Soucca del salón, el apartamento está en el eje ferroviario de la calle Yemin Avot, pero se enfrenta a un rincón tranquilo. Ascensor, edificio modernizado

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Jerusalén, Israel
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