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Barrio residencial Superbe 4 pieces avec vue degagee et parking a bavli

Tel-Aviv, Israel
de
$4,88M
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9
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ID: 35736
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Sobre el complejo

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Venta en el distrito de Bavli 20 Herzog Street En el décimo piso de un edificio bien mantenido. Vista sin estructura y brillo excepcional. 4 piezas de 117 m2 que se pueden convertir en 5. Una suite parental y muchas instalaciones de almacenamiento. Estancia muy espaciosa, ideal para una familia. Triple ventilación. Agua caliente las 24 horas. Piece asegura arriba y otro miklat en el sótano. Plaza de aparcamiento en el estacionamiento común.

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Tel-Aviv, Israel
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