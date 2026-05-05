  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Bat Yam
  4. Barrio residencial Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer

Barrio residencial Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer

Bat Yam, Israel
de
$3,45M
;
9
Dejar una solicitud
ID: 36334
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Bat Yam
  • Dirección
    HaGiborim, 17

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
En la frontera de Bat Yam y Tel Aviv, a pocos minutos a pie de la playa y la línea de tranvía, el proyecto HaGiborim ofrece dos modernas torres residenciales que combinan prestigio, confort y arquitectura de durabilidad. Arquitectura y diseño Diseñado por Bar Orian Architects y Dana Oberson arquitectos interiores, el proyecto se distingue por un diseño refinado, espacios comunes de alta gama, un paisaje de Gil Dershman y un nivel ecológico de 5281 – 3 estrellas. Los residentes disfrutarán de un exclusivo club, un gimnasio, parque infantil, aparcamiento subterráneo con terminales eléctricas y lujosos halls de entrada. Apartamentos y acabados Los apartamentos, de 3 a 5 habitaciones y áticos, están equipados con: • Sistema inteligente de automatización del hogar y aire acondicionado VRF • Cocina de alta gama con cuarzo • Puertas eléctricas, puertas de diseño y suelos de piedra porcelana • Baños refinados con grifos premium y acabados no clips • Preparación para cine en casa y estación de carga eléctrica Progresos y condiciones • Permisos obtenidos, trabajo en curso • Banker: Bank Hapoalim • Entrega prevista: 30 de abril de 2029 • Métodos de pago favorables: ningún interés o indexación (20% en firma, 30% en préstamo promotor, 45% en entrega, 5% en entrega clave) • Garantía del fabricante Tidhar – 10 años

Localización en el mapa

Bat Yam, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Nouveau projet en presale rue kadoshei kaire bat yam
Bat Yam, Israel
de
$3,07M
Barrio residencial Appartement 3 pieces
Nahariya, Israel
de
$405,600
Barrio residencial Clair dans rue calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue magnifique
Tel-Aviv, Israel
de
$1,91M
Barrio residencial Appartement 5 pieces a vendre a ashdod
Asdod, Israel
de
$997,100
Barrio residencial Elegance contemporaine avec vue panoramique vivre en hauteur a jerusalem jerusalem immobilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$794,300
Está viendo
Barrio residencial Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Bat Yam, Israel
de
$3,45M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Givat shmuel opportunite strategique au coeur du gush dan
Barrio residencial Givat shmuel opportunite strategique au coeur du gush dan
Barrio residencial Givat shmuel opportunite strategique au coeur du gush dan
Givat Shmuel, Israel
de
$919,445
Givat Shmuel: La oportunidad estratégica en el corazón de Gush Dan Situado en el centro de Gush Dan, cerca de Tel Aviv y los principales centros económicos, Givat Shmuel disfruta de una fuerte demanda de alquiler y un desarrollo urbano constante. Residencia Premium: Apartamentos 2-3 habita…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial ExclusivitE meier tower A vendre appartement de luxe boulevard rothschild
Barrio residencial ExclusivitE meier tower A vendre appartement de luxe boulevard rothschild
Barrio residencial ExclusivitE meier tower A vendre appartement de luxe boulevard rothschild
Barrio residencial ExclusivitE meier tower A vendre appartement de luxe boulevard rothschild
Tel-Aviv, Israel
de
$2,28M
EXCLUSIVITY TOWER - FOR SALE LUXE BOULEVARD ROTHSCHILD 6 750 000,00 Descubre este increíble apartamento de 75 m2 situado en la prestigiosa Torre Meier en Rothschild Boulevard, la dirección más buscada de Tel Aviv. Esta excepcional propiedad ofrece características de alta gama y materiales d…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Proche de la mer
Barrio residencial Proche de la mer
Barrio residencial Proche de la mer
Barrio residencial Proche de la mer
Barrio residencial Proche de la mer
Ascalón, Israel
de
$571,220
Precioso apartamento 4 habitaciones cerca del mar con vista al mar
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir