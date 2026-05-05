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Barrio residencial Locaux de bureaux a louer talpiot rue hauman

Jerusalén, Israel
de
$2,873
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6
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ID: 36363
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    HaUman, 16

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En el dinámico barrio de Talpiot, en el corazón del centro de negocios de Jerusalén, descubra oficinas modernas de 180 m2, divididas en 7 espacios de trabajo independientes y una gran sala de reuniones. Situado en la primera planta con ascensor, estas habitaciones también cuentan con balcón privado. Ideal para una empresa que busca un espacio funcional, inmediatamente operativo y cerca de las carreteras principales. Disponible inmediatamente.

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