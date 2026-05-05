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Barrio residencial Magnifique 3 pieces avec balcon souccah

Jerusalén, Israel
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$895,700
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7
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ID: 36370
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Avraham Stern, 11

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En la ubicación más buscada de Kiryat Yovel, en la frontera de Ramat Denya y Ramat Sharet, cerca de la futura línea de tranvía, a pocos minutos del centro comercial Malha, parques y transporte público. En un edificio reciente después del refuerzo (Tama 38), con ascensor de Shabat y acceso completamente sin pasos, es un moderno apartamento de 3 habitaciones, construido hace sólo unos años. Área de 77 m2 bien dispuesta, brillante con dos orientaciones! Hermosa terraza de 12 m2, parcialmente adaptada para la soca, con vista abierta y verde. El apartamento también incluye: • Una suite principal con baño con ducha • Un baño adicional con bañera • Una habitación segura (mamad) • Aire acondicionado central • Calefacción terrestre • Y un trastero privado registrado en el catastro (Tabou)

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