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Barrio residencial A ne pas manquer appartement 2 pieces avec terrasse a vendre a tel aviv

Tel-Aviv, Israel
de
$997,100
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6
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ID: 36401
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Mikve Israel, 18 Hamigdalor

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¡No te lo pierdas! Apartamento 2 habitaciones con terraza en venta en Tel Aviv. A 2 pasos de Rotschild Boulevard. está cerca de todo en el corazón de Tel aviv. Ideal para un pie a tierra. reciente construcción

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Tel-Aviv, Israel
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