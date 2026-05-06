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Barrio residencial Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite

Netanya, Israel
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6
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ID: 36193
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    HaSharon Subdistrict
  • Ciudad
    Netanya
  • Dirección
    Tchernichovsky, 12

Sobre el complejo

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Mardochee Khayat le invita a vivir en uno de nuestros proyectos residenciales en Netanya. Estás buscando un proyecto de nueve netanya Este hermoso proyecto está hecho para usted Ussishkine Up Town Project es un edificio boutique estratégico situado a menos de 3 minutos a pie del famoso kikar y a 4 minutos de la playa En una de las calles más codiciadas de la ciudad El constructor Chuva cuya reputación ya no está por hacer ya ha llevado a cabo varios proyectos como el proyecto del mar frente a la playa, el proyecto de oficina Soho, Titanio y muchos otros proyectos Características del proyecto El proyecto Up Town en Chuva incluye diferentes tipos de apartamentos que van desde 3 habitaciones hasta 5 habitaciones, así como un ático y una planta baja de jardín suspendida. revestimiento exterior de piedra natural y aluminio El edificio estará equipado con un doble vestíbulo con una hermosa altura de techo de 6 metros y diseñado por el arquitecto 3 ascensores incluyendo un chabbatic plaza de aparcamiento subterráneo Entrega en 3 años Garantía bancaria Características del apartamento Pisos por toda la casa 80x80 Aire acondicionado centralizado última generación Mobiliario de baño de calidad Válvula de la marca Grohe Puerta interior de calidad Cocina personalizable Tiendas eléctricas en toda la casa Apartamento 3 habitaciones de 83 m2 +12 m2 desde terraza Apartamento 4 habitaciones de 97 m2 + 12m2 terraza Apartamento 5 habitaciones de 128,5m2+12 m2 desde terraza

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Netanya, Israel
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