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Barrio residencial Appartement 4 pieces et demi a ashdod a la city a vendre

Asdod, Israel
de
$841,620
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ID: 36398
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod
  • Dirección
    HaZionut, 7

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Apartamento 4 y media habitaciones en Ashdod en la ciudad en venta con 2 terrazas, aire acondicionado, mamá, aparcamiento. Cerca de parques, tiendas, medios de transporte, escuelas, sinagogas... Apartamento muy bien mantenido; Un valor seguro en el centro de Ashdod

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Asdod, Israel
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