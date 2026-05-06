  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Bureaux neufs dans immeuble de bureaux tres recherche sur givat shaoul

Barrio residencial Bureaux neufs dans immeuble de bureaux tres recherche sur givat shaoul

Jerusalén, Israel
de
$5,868
;
5
Dejar una solicitud
ID: 36109
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Kanfei Nesharim

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Nuevamente disponible para alquiler en el proyecto buscado y lujoso del "Migdal Hanesharim", con un suntuoso hall de entrada, un portero en la entrada y estacionamiento subterráneo. En la séptima planta, una nueva oficina y de alto nivel con una superficie bruta de 248 m2, con dos exposiciones. Ofrece una vista verde de las montañas de Jerusalén, una zona de cocina y baños privados. Posibilidad de crear 9 oficinas y una sala de recepción adicional. Es posible conectar 2 oficinas adicionales de 141 m2 y 162 m2 cada una, para llegar a una superficie total bruta de 551 m2. El precio por m2 es de 85 NIS para alquiler, 17.5 NIS por m2 para cargos de construcción, y 22 NIS por m2 para arnona. El precio es antes del IVA y la entrada en las oficinas es inmediata. Extremadamente buscada ubicación en la entrada de la ciudad y cerca de ejes centrales de transporte.

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Projet neuf a 200m de la plage rue hatsfira bat yam
Bat Yam, Israel
de
$3,10M
Barrio residencial Holyland beit vagan
Jerusalén, Israel
de
$1,39M
Barrio residencial Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer
Tel-Aviv, Israel
de
$2,37M
Barrio residencial Bonne affaire
Ascalón, Israel
de
$567,840
Barrio residencial Une adresse strategique a jerusalem borochov kiryat hayovel jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$3,64M
Está viendo
Barrio residencial Bureaux neufs dans immeuble de bureaux tres recherche sur givat shaoul
Jerusalén, Israel
de
$5,868
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Projet rue nahalat benyamin a 20m de la coulee verte forte opportunite pour investissement
Barrio residencial Projet rue nahalat benyamin a 20m de la coulee verte forte opportunite pour investissement
Barrio residencial Projet rue nahalat benyamin a 20m de la coulee verte forte opportunite pour investissement
Barrio residencial Projet rue nahalat benyamin a 20m de la coulee verte forte opportunite pour investissement
Barrio residencial Projet rue nahalat benyamin a 20m de la coulee verte forte opportunite pour investissement
Barrio residencial Projet rue nahalat benyamin a 20m de la coulee verte forte opportunite pour investissement
Barrio residencial Projet rue nahalat benyamin a 20m de la coulee verte forte opportunite pour investissement
Tel-Aviv, Israel
de
$5,49M
Exclusivo proyecto residencial en la calle Nahalat Benyamin: 5 tiendas de lujo alojamiento boutique 23 apartamentos y dos áticos excepcionales con terrazas y jacuzzi privado. Apartamentos con gran altura de techo y acabados limpios Final de la edición 2028 Permiso obtenido Garantías bancarias
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Proche de la mer
Barrio residencial Proche de la mer
Ascalón, Israel
de
$2,13M
Hermosa villa cerca del mar en el distrito de Afridar con bodega y piscina
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf
Netanya, Israel
de
$997,100
Descubra nuestro nuevo proyecto preventa, comercializado por Mardochee Khayat, su nuevo especialista en proyectos. Situado en el prestigioso barrio de Netanya, Ramat Poleg, nuestra residencia ofrece una ubicación ideal cerca del Cañón Ir Yamam, la hermosa playa de Poleg, escuelas de renombre…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir