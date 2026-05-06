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Barrio residencial Bel appartement avec terrasse dans un immeuble neuf projet de qualite

Netanya, Israel
de
$986,960
;
9
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ID: 36192
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    HaSharon Subdistrict
  • Ciudad
    Netanya
  • Dirección
    Tchernichovsky, 12

Sobre el complejo

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Mordecai Khayat le invita a vivir en uno de nuestros proyectos residenciales en Netanya. El proyecto está situado en el barrio frente a Kiriat Hasharon, cerca del nuevo acceso a la autopista 2 (Tel Aviv/Haifa). El proyecto Nevo Hasharon se encuentra cerca del país Elystour, sinagoga, supermercado, gan. Características del proyecto: El complejo Nevo Hasharon incluye 2 torres residenciales de alto rendimiento. La prestigiosa torre residencial estará rodeada de jardines y su parque privado en la residencia. El proyecto Nevo Hasharon cumple todos los estándares ambientales y económicos. Un hermoso vestíbulo con una hermosa altura de techo. Presentará un puesto de guardia y una decoración hecha por un diseñador. 4 ascensores lujosos, rápidos y modernos. La residencia tendrá un gimnasio y un parque infantil (jumbori). El proyecto está acompañado por una garantía bancaria. Características del apartamento : Apartamento de 5 habitaciones junto a una superficie : 132m2 + 23m2 de terraza Apartamento de 5 habitaciones frente a una zona : 117m2 + 21m2 de terraza Características interiores de alto nivel: Azulejos de granito de cerámica 80/80. Azulejos de granito porcelana en las habitaciones o suelo de parquet para elegir. Terraza el azulejo, parquet o teca. Aire acondicionado central. Puertas interiores de alta calidad. Elección de cocina entre las mejores empresas del mercado, mesa de trabajo de mármol. Azulejos de baño. Lavadores suspendidos. Tiendas eléctricas por toda la casa. Valvula mezcladora de calidad. Apartamento vendido con plaza de aparcamiento.

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Netanya, Israel
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