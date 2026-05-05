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Barrio residencial En plein coeur de jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya

Jerusalén, Israel
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$777,400
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5
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ID: 36521
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Bolivia, 5

Sobre el complejo

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Un proyecto muy agradable en Kiryat Yovel que bordea Ramat Denya. Residencia de 3 edificios, incluyendo 2 edificios de 9 plantas y 1 de 16 plantas. Gran selección de apartamentos con grandes balcones de 2 a 5 habitaciones con planta baja y ático. Aparcamiento para cada apartamento, bodegas reservadas para algunos apartamentos. Entrega 50 meses. Precio inicial de un apartamento de 2 habitaciones: 67 m2 con 12 m2 terraza: 2300000 nis. El distrito de Kiryat Yovel goza de magníficas vistas y se encuentra en una ubicación estratégica con un acceso óptimo a las principales carreteras, como Begin Boulevard y Golomb Street. La zona también está idealmente cerca del centro comercial Malcha y el estadio Teddy. Cerca se encuentran los barrios Beit VeGan, así como Ramat Denya y Ramat Sharet.

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Jerusalén, Israel
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