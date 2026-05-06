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Barrio residencial A vendre tel aviv 3 piEces rue ben yehuda

Tel-Aviv, Israel
de
$2,10M
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10
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ID: 35981
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Sderot David Ben Gurion

Sobre el complejo

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Situado en una de las zonas más populares del norte de Tel-Aviv, Ben Yehuda Street, este apartamento goza de un ambiente urbano buscado, cerca del mar, tiendas, transporte, cafés y rutas de ciclo. El barrio, en medio de la renovación arquitectónica gracias a los proyectos TAMA 38, representa hoy una dirección valiosa para vivir o invertir. 3 habitaciones, 72 m2 interior y 23 m2 terrazas, ideal para disfrutar de espacios exteriores. Edificio renovado después de TAMA 38 con ascensor. Luminoso gracias a su orientación este, norte y sur, ofrece un ambiente agradable y ventilación natural. Una propiedad rara en esta zona, adecuada tanto para una residencia principal como para una inversión con fuerte potencial patrimonial.

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Tel-Aviv, Israel
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