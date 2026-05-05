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Barrio residencial Coup de fusil a vendre rue rogozin appartement a renover vue mer

Asdod, Israel
de
$794,300
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ID: 36405
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod
  • Dirección
    Rogozin

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Gunshot! en venta apartamento rue Rogozin para renovar la vista al mar! El valor de este producto una vez renovado puede exceder de 3 millones... Mamad, aire acondicionado, aparcamiento, muy central. Edificio con 2 ascensores incluyendo uno de shabat

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