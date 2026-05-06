  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Projet haut standing jerusalem

Barrio residencial Projet haut standing jerusalem

Jerusalén, Israel
de
$2,57M
;
6
Dejar una solicitud
ID: 36228
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Moshe Kleinman, 12

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Descubra el lujo en el corazón de Jerusalén. Situado en Kiriat Yovel, este excepcional proyecto inmobiliario le ofrece la oportunidad de vivir en una residencia de alta gama que combina comodidad y modernidad. Compuesto por apartamentos de 2 a 5 habitaciones, esta nueva creación es una verdadera joya de bienes raíces. Ubicación ideal. Disfrute de un fácil acceso al transporte público, con el tranvía a poca distancia, y explore las atracciones de la ciudad: a sólo 8 minutos del Shuk Mahane Yehuda y a 15 minutos de la famosa Mamila y el casco antiguo. Características del proyecto Vistas panorámicas del bosque de Ein Kerem, visitan los museos más grandes de Jerusalén. Aparcamiento subterráneo seguro con puerta eléctrica. Cubierta exterior en auténtica piedra de Jerusalén. Elegante vestíbulo amueblado con materiales de lujo. Ventanas de doble acristalamiento con marco de aluminio. 3 ascensores de lujo, incluyendo ascensores Shabat. Varios espacios de entretenimiento, jardín ajardinado, biblioteca, billar y gran sinagoga. Salón privado de alta gama. Espacio reservado para el Souccot. Características de los Apartamentos : Sistema doméstico inteligente para una gestión óptima de la electricidad. Cocina de alta gama de marcas reconocidas. Válvula de fijación en todas las habitaciones. Porcelana de granito Dallage 100/100. Mobiliario de baño incluido. Aire acondicionado Inverter VRF para máxima comodidad. Gas, agua y electricidad en el balcón principal. Accesorios eléctricos modernos y estéticos. Lavadores suspendidos. Para más información, comuníquese con Mardochee Khayat al 0523362121.** ¡Ven y descubre un nuevo estándar de vida en Jerusalén!

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Sublime 2 pieces balcon avec ascenseur
Tel-Aviv, Israel
de
$1,21M
Barrio residencial Villa immense et luxueuse a ashdod a 2 pas de la mer
Asdod, Israel
de
$4,23M
Barrio residencial Bel immeuble neuf proche kikar hamedina
Tel-Aviv, Israel
de
$2,81M
Barrio residencial Superbe 3 pieces dans un projet neuf pret dans 6 mois a cote du parc
Tel-Aviv, Israel
de
$3,85M
Barrio residencial Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$2,60M
Está viendo
Barrio residencial Projet haut standing jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$2,57M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Spacieux
Barrio residencial Spacieux
Barrio residencial Spacieux
Barrio residencial Spacieux
Barrio residencial Spacieux
Jerusalén, Israel
de
$2,20M
Barrio de Rehavia, ubicación central. 4 habitaciones 100 metros cuadrados, apartamento con mucho potencial, muy espacioso, 4 direcciones, balcón, soucca y aparcamiento
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Somptueux 3 pieces neuf dans un immeuble classe
Barrio residencial Somptueux 3 pieces neuf dans un immeuble classe
Barrio residencial Somptueux 3 pieces neuf dans un immeuble classe
Barrio residencial Somptueux 3 pieces neuf dans un immeuble classe
Barrio residencial Somptueux 3 pieces neuf dans un immeuble classe
Barrio residencial Somptueux 3 pieces neuf dans un immeuble classe
Barrio residencial Somptueux 3 pieces neuf dans un immeuble classe
Tel-Aviv, Israel
de
$1,76M
Producto excepcional para ser incautado. 86m2 espacio habitable + 2 hermosos balcones. Apartamento lleno de encanto e historia. Gran vida, muy buenos servicios. Ascensor, aparcamiento, 15m2 de bodega. Edificio excepcional
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A vendre appartement 2 pieces dexception a florentin neve tsedek tel aviv
Barrio residencial A vendre appartement 2 pieces dexception a florentin neve tsedek tel aviv
Barrio residencial A vendre appartement 2 pieces dexception a florentin neve tsedek tel aviv
Barrio residencial A vendre appartement 2 pieces dexception a florentin neve tsedek tel aviv
Barrio residencial A vendre appartement 2 pieces dexception a florentin neve tsedek tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,20M
Venta – Excepcional apartamento de 2 habitaciones en Florentin / Neve Tsedek – Tel Aviv Elifelet 26 Situado en uno de los edificios más buscados en Tel Aviv, en la frontera de Neve Tsedek y en el corazón del vibrante distrito de Florentin, este apartamento de 2 habitaciones ofrece un ambie…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir