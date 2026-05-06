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Barrio residencial Duplex penthouse vue mer piscine 2 parkings cave

Herzliya, Israel
de
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ID: 35913
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Herzliya
  • Dirección
    HaShunit, 4 The Ritz Carlton Herzliya

Sobre el complejo

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Situado junto al mar, Marina Herzliya Pituach. Ático dúplex sublime (construido o vacío) de 224m2 de superficie habitable + 20m2 de terraza. Piscina + guardia + 2 plazas de aparcamiento + bodega 20m2. Tasa de gestión 6500 NIS/mes.

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Herzliya, Israel
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