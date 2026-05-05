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Barrio residencial Exceptionnel

Ascalón, Israel
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$598,260
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ID: 36462
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón

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EXCEPTIONAL Vista marítima eterna Primera línea frente al mar Pequeño edificio de 3 plantas Apartamento 3 habitaciones de 60m2 + 20m2 terraza Producto muy bueno para una alya frente al mar, o inversión a largo plazo o Airbnb.

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Ascalón, Israel
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