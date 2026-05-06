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Barrio residencial Tres belle vue mer

Ascalón, Israel
de
$348,500
6/5/26
$348,500
5/5/26
$346,450
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10
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ID: 35542
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 6/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón
  • Dirección
    Yefe Nof, 25

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Apartamento de 2 habitaciones con hermosa vista al mar, a 50 metros de la playa, mamá, aparcamiento y bodega

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Ascalón, Israel
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