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Barrio residencial Maison a vendre a jerusalem talbiye

Jerusalén, Israel
de
$15,64M
6/5/26
$15,64M
5/5/26
$15,55M
;
9
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ID: 35892
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 6/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Martin Luther King

Sobre el complejo

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Casa individual en el corazón de Jerusalén, situada en una zona muy prestigiosa 9 piezas 4 baños 5 inodoros 517 m2 refugio seguro (mamad) y almacenamiento 310 m2 jardín Alturas altas del techo Amplio y brillante

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Jerusalén, Israel
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