Casas en Venta en Armenia

Ereván
28
Kotayk'
8
40 propiedades total found
Casa 4 habitaciones en Ereván, Armenia
Casa 4 habitaciones
Ereván, Armenia
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 227 m²
This has been our home since we moved in another country in 1993,for a better future , now i…
$80,000
Casa grande 7 habitaciones en Ereván, Armenia
Casa grande 7 habitaciones
Ereván, Armenia
Habitaciones 7
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 450 m²
Número de plantas 2
Se vende casa unifamiliar de dos plantas con ático en la ciudad de Ereván, distrito administ…
$650,000
Casa grande 3 habitaciones en Ereván, Armenia
Casa grande 3 habitaciones
Ereván, Armenia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 96 m²
Número de plantas 2
Se vende el segundo piso de una casa particular de dos pisos, en la ciudad de Ereván, en el …
$160,000
Casa grande 5 habitaciones en Ereván, Armenia
Casa grande 5 habitaciones
Ereván, Armenia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 210 m²
Número de plantas 2
A two-story detached house for sale in Mush district, Kotayk marz, Kasakh community, with an…
$240,000
Casa grande 1 habitación en Dilijan, Armenia
Casa grande 1 habitación
Dilijan, Armenia
Habitaciones 1
Área 6 000 m²
Piso 1/1
A land plot for sale in Dilijan, on the way to Lake Parz. The area of ​​the land plot is 600…
$300,000
Casa grande 6 habitaciones en Ereván, Armenia
Casa grande 6 habitaciones
Ereván, Armenia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 240 m²
Número de plantas 2
Se vende una casa particular de dos pisos en la ciudad de Ereván, en el distrito de Petros D…
$400,000
ResideReside
Casa grande 12 habitaciones en Ereván, Armenia
Casa grande 12 habitaciones
Ereván, Armenia
Habitaciones 12
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 314 m²
Número de plantas 2
Se venden el primer y segundo piso de una mansión de cinco pisos. Ciudad de Ereván, distrito…
$700,000
Casa grande 4 habitaciones en Ereván, Armenia
Casa grande 4 habitaciones
Ereván, Armenia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 330 m²
Número de plantas 3
A three-story detached house for sale, city of Yerevan, Malatia-Sebastia administrative regi…
$170,000
Casa grande 5 habitaciones en Ereván, Armenia
Casa grande 5 habitaciones
Ereván, Armenia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
Número de plantas 2
Se vende una casa particular de dos pisos de nueva construcción en la ciudad de Ereván, Avan…
$500,000
Atlas PropertyAtlas Property
Casa grande 3 habitaciones en Proshyan, Armenia
Casa grande 3 habitaciones
Proshyan, Armenia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 250 m²
Número de plantas 2
A two-story detached house for sale, in Gevorg Chaush highway, Proshyan community, Kotayk ma…
$300,000
Casa grande 4 habitaciones en Ereván, Armenia
Casa grande 4 habitaciones
Ereván, Armenia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Número de plantas 1
Se vende una casa particular en la ciudad de Ereván, distrito administrativo de Ajapnyak, en…
$290,000
Casa grande 4 habitaciones en Merdzavan, Armenia
Casa grande 4 habitaciones
Merdzavan, Armenia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 238 m²
Número de plantas 3
Se vende una casa unifamiliar de tres pisos, en la calle Masisi, municipio de Merdzavan, Arm…
$270,000
Casa grande 3 habitaciones en Dzoraghbyur, Armenia
Casa grande 3 habitaciones
Dzoraghbyur, Armenia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 246 m²
Número de plantas 3
A three-story detached house is for sale in Dzoraghbyur community, Kotayk marz. The house co…
$182,000
Casa grande 3 habitaciones en Ereván, Armenia
Casa grande 3 habitaciones
Ereván, Armenia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 230 m²
Número de plantas 2
A two-story detached house for sale in the city of Yerevan, Ajapnyak administrative district…
$330,000
Casa grande 3 habitaciones en Ereván, Armenia
Casa grande 3 habitaciones
Ereván, Armenia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 116 m²
Número de plantas 1
Casa propia en venta, Ereván, distrito administrativo de Nork-Marash, calle Armenak Armenaky…
$350,000
Casa grande 4 habitaciones en Ereván, Armenia
Casa grande 4 habitaciones
Ereván, Armenia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Número de plantas 2
A two-story detached house for sale, in the city of Yerevan, Arabkir administrative district…
$370,000
Casa grande 5 habitaciones en Zoravan, Armenia
Casa grande 5 habitaciones
Zoravan, Armenia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 207 m²
Número de plantas 2
Se vende casa unifamiliar de dos plantas, calle 1, Kotayk marz, comunidad de Zoravan, con un…
$170,000
Casa grande 6 habitaciones en Ereván, Armenia
Casa grande 6 habitaciones
Ereván, Armenia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 000 m²
Número de plantas 3
A three-story private house is sold, in the city of Yerevan, on the 1st street of the admini…
$510,000
Casa grande 6 habitaciones en Parakar, Armenia
Casa grande 6 habitaciones
Parakar, Armenia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 320 m²
Número de plantas 1
Multifunctional property for sale, on Admiral Isakov avenue, Tairov community, Armavir marz.…
$245,332
Casa grande 5 habitaciones en Ereván, Armenia
Casa grande 5 habitaciones
Ereván, Armenia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 205 m²
Número de plantas 2
Two-story private house for sale, city of Yerevan, Erebuni administrative district, Sari tag…
$305,000
Casa grande 5 habitaciones en Ayntap, Armenia
Casa grande 5 habitaciones
Ayntap, Armenia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 800 m²
Número de plantas 1
Casa particular en venta, Ararat marz, pueblo de Ayntap, calle 4, con una superficie total d…
$170,000
Casa grande 4 habitaciones en Ereván, Armenia
Casa grande 4 habitaciones
Ereván, Armenia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 300 m²
Número de plantas 2
A two-story detached house for sale, in the city of Yerevan, in Nor Nork administrative dist…
$350,000
Casa grande 6 habitaciones en Arzakan, Armenia
Casa grande 6 habitaciones
Arzakan, Armenia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 440 m²
Número de plantas 2
A two-story country house for sale - in the village of Arzakan, Kotayk region, on the main s…
$175,000
Casa grande 3 habitaciones en Ereván, Armenia
Casa grande 3 habitaciones
Ereván, Armenia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 109 m²
Número de plantas 2
A two-story detached house for sale, city of Yerevan, Arabkir administrative district, Sevka…
$171,000
Casa grande 12 habitaciones en Ereván, Armenia
Casa grande 12 habitaciones
Ereván, Armenia
Habitaciones 12
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 4
Área 357 m²
Número de plantas 3
A three-story detached house for sale, city of Yerevan, Nor-Marash administrative district, …
$460,000
Casa grande 6 habitaciones en Ereván, Armenia
Casa grande 6 habitaciones
Ereván, Armenia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 212 m²
Piso 2/2
$150,000
Casa grande 5 habitaciones en Ereván, Armenia
Casa grande 5 habitaciones
Ereván, Armenia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 402 m²
Número de plantas 3
Se vende una casa unifamiliar de tres plantas en la ciudad de Ereván, en el distrito de Arts…
$500,000
Casa grande 3 habitaciones en Ereván, Armenia
Casa grande 3 habitaciones
Ereván, Armenia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Número de plantas 2
Se vende una casa particular de dos pisos, ciudad de Ereván, distrito administrativo de Mala…
$150,000
Casa grande 5 habitaciones en Dzoraghbyur, Armenia
Casa grande 5 habitaciones
Dzoraghbyur, Armenia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 500 m²
Número de plantas 2
Se vende casa de campo de dos plantas, Kotayk marz, comunidad Dzoraghbyur, calle Amaranozai,…
$237,000
Casa grande 4 habitaciones en Ereván, Armenia
Casa grande 4 habitaciones
Ereván, Armenia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Número de plantas 2
Se vende una casa unifamiliar de dos plantas en la ciudad de Ereván, distrito administrativo…
$250,000
