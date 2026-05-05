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Barrio residencial Herzog 49 perle rare aux portes de rehavia

Jerusalén, Israel
de
$1,21M
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9
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ID: 36116
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    HaRav Herzog, 49

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¡Nuevo en el mercado! Venta exclusiva en la calle 49 Herzog, cerca del encantador distrito de Rehavia, frente al prestigioso distrito de Nayot, en el futuro tranvía. En un proyecto Tama 38 de la reconocida empresa Yated, con hall de entrada de diseño y ascensores, que ofrece total accesibilidad al apartamento. Espacioso apartamento de 4 habitaciones, 97 m2 registrados en el catastro (Tabou), con además un gran mirpeset de 12 m2. Apartamento reformado con buen gusto, cocina de lujo muy mejorado, 3 orientaciones, absoluta tranquilidad en todo el apartamento, mamá, aire acondicionado, muchos espacios de aparcamiento en la calle. Cerca del amplio jardín botánico y el shtiblach muy solicitado de Katamon Hayeshana. Aviso a los compradores serios y sensibles...

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