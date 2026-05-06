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Barrio residencial Appartement A vendre centre bat yam rue jabotinsky zone recherchEe

Bat Yam, Israel
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ID: 35974
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Bat Yam
  • Dirección
    HaRav Kokis

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Apartamento para renovar 4 habitaciones 105m2 + balcón 15m2 con vista abierta. Posibilidad de transformación en 5 piezas. Planta 5 por 8 con ascensor. A 300 metros del mar y a 400 metros del tranvía de Bat Yam a Tel Aviv en 12 minutos. Excelente inversión de alquiler (valor de alquiler estimado de 5.000 NIS/mes).

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Bat Yam, Israel
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