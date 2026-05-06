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Barrio residencial A vendre charmant 2 piEces tel aviv rue dizengoff

Tel-Aviv, Israel
de
$1,27M
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ID: 35972
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Yodfat, 2

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Idealmente situado en el corazón de Tel Aviv, en la prestigiosa calle Dizengoff, en la intersección de las calles Jabotinsky y Bazel, una de las zonas más populares de la ciudad, reconocida por sus cafés, tiendas y un ambiente único. Apartamento en un edificio recientemente renovado como parte del proyecto TAMA 38, 2 habitaciones, 51 m2 Balcón : 6 m2 con vistas a la espalda, tranquila 6a planta con ascensor Con sala de seguridad (Mamad) Una propiedad rara que combina la ubicación central, comodidades tranquilas y modernas. Nuevo precio: 3.750.000

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Tel-Aviv, Israel
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