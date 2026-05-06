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Barrio residencial 4 pieces a vendre a nahalat yitshak

Tel-Aviv, Israel
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ID: 35573
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Binyamini, 4

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Venta exclusiva, en el distrito de Nahalat Yitzhak, 4 rue Binyamini, calle tranquila y céntrica, en un edificio bien mantenido, en el primer piso, de una superficie bruta de aproximadamente 102 m2, apartamento de 4 habitaciones, espacioso y cómodo, una ducha y 2 aseos, agua caliente las 24 horas y calefacción por suelo radiante en invierno, ascensor accesible, refugio en el edificio, y estacionamiento compartido para los residentes.

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Tel-Aviv, Israel
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