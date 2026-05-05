Barrio residencial Nouveau programme residentiel a ashdod 6eme arrondissement

Una dirección excepcional en el corazón de Ashdod
Nuevo programa residencial – 6o distrito
En el corazón de Rova VAV (District 6), Ashdod, en la esquina de las calles Bnei Brit y Michashvili, este nuevo proyecto residencial encarna una visión moderna del hábitat urbano: elegancia arquitectónica, comodidad de la vida y ubicación estratégica.
Compuesto por dos edificios contemporáneos, el proyecto goza de una ubicación privilegiada frente a un parque verde. Gracias a su posición de esquina, cada apartamento disfruta de amplias aberturas que ofrecen un brillo natural excepcional, vistas claras y una ventilación óptima. Los espacios de vida fueron diseñados con gran atención al detalle, combinando funcionalidad, volúmenes agradables y calidad de construcción.
Los apartamentos ofrecen planes inteligentes y equilibrados, perfectamente adaptados a la vida familiar moderna, con amplias zonas de recepción y habitaciones luminosas.
Un lugar central buscado
Vivir en este proyecto significa disfrutar de un entorno urbano completo donde todas las comodidades esenciales están en las inmediaciones.
El barrio ofrece acceso rápido a escuelas bien conocidas, muchas sinagogas y una vibrante vida comunitaria. En pocos minutos se pueden encontrar tiendas, servicios y supermercados, así como espacios verdes y instalaciones de ocio.
Cerca se encuentra el Ashdod Cinematheque, el gran centro comercial BIG Fashion Ashdod, la estación de tren Ashdod Ad Halom, que ofrece acceso rápido al centro del país, y el moderno hospital Assuta Ashdod.
El distrito del centro de la ciudad de Ashdod, con sus restaurantes, cafés y lugares de vida, está a pocos minutos, así como las principales carreteras que facilitan el acceso rápido a Tel Aviv y el resto del país.
Una inversión estratégica en un barrio cambiante
El sexto distrito de Ashdod está experimentando una importante dinámica de modernización y desarrollo urbano. Los nuevos proyectos inmobiliarios ayudan a mejorar este sector central altamente codiciado.
Adquirir un apartamento en este programa hoy significa disfrutar de un precio particularmente atractivo en un lugar que ganará valor en los próximos años. Esta combinación de centralidad, calidad de construcción y precio de lanzamiento representa una rara oportunidad en el mercado inmobiliario de Ashdod.
Condiciones de adquisición especialmente ventajosas
El proyecto también se distingue por un plan de pago excepcionalmente flexible diseñado para facilitar el acceso a la propiedad.
Sólo el 15% del precio de la propiedad se paga a la firma del contrato, mientras que el 85% restante sólo se paga a la entrega del apartamento.
Este plan se propone sin interés y sin indexación durante todo el período de construcción, permitiendo a los compradores beneficiarse de una visibilidad financiera clara y una ventaja económica considerable.
Ejemplo de adquisición – Apartamento 3 habitaciones
Precio del apartamento: 1 560 000 shekels
Pago a la firma (15%)
Agencia y honorarios de abogados incluidos: 288 162 shekels (unos 80 000 €)
Saldo por pagar en 3 años: 1.326.000 shekels
Durante el período de construcción, no se aplica ningún interés o indexación.
Una rara oportunidad en el mercado de Ashdod
Gracias a su ubicación central, la calidad de su arquitectura y sus condiciones de adquisición particularmente ventajosas, este proyecto representa hoy una de las oportunidades inmobiliarias más atractivas de Ashdod.
Ya sea para una residencia principal o para una inversión patrimonial, este programa ofrece el equilibrio perfecto entre calidad de vida, ubicación estratégica y potencial de valor.