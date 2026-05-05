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Barrio residencial Villa a vendre a ashdod a tres fort potentiel

Asdod, Israel
de
$2,15M
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5
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ID: 36445
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod
  • Dirección
    Wilhelm Roentgen, 12

Sobre el complejo

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Villa independiente en venta en Ashdod desde 1996 280m2 espacio habitable en una parcela de 510 m2 con enorme potencial para el comprador que quiere hacer trabajo y convertirlo en un diamante

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Asdod, Israel
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