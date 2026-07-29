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Barrio residencial Calme au centre bon emplacement bonne occasion dans rue calme endroit calme etage haut avec vue vue sur la mer a ne pas manquer agreable bien agence clair spacieux bonne affaire bonnes orientations entierement meuble grand jardin projet de qualite

Ascalón, Israel
de
$1,71M
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ID: 39625
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 28/7/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón
  • Dirección
    Geva

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