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Barrio residencial Bureau a louer a jerusalem

Jerusalén, Israel
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ID: 36357
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Mamilla

Sobre el complejo

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Situado en la zona más buscada de Jerusalén, en un auténtico complejo pastoral y tranquilo. Gran espacio principal, sala de reuniones de 63 m2, 9 oficinas individuales con ventanas de 11 a 17 m2 cada una. Bien mantenido, ascensor, opción de estacionamiento. IVA más IVA.

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Jerusalén, Israel
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