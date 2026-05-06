  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Superbe 2 pieces avec mamad et parking devant le parc hayarkon

Barrio residencial Superbe 2 pieces avec mamad et parking devant le parc hayarkon

Tel-Aviv, Israel
de
$3,70M
;
8
Dejar una solicitud
ID: 35734
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Bavli, 47

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
¿Nuevo a la venta exclusivamente? 47 Bavli Street, cerca de Hayarkon Park? Una calle tranquila, verde y céntrica en la popular zona de Bavli En un nuevo programa inmobiliario de lujo, disponible en verano 2026! Apartamento de 2 dormitorios funcional y luminoso 55 m2 + terraza solarium de 8,5 m2 con vista al oeste abierto Con mamá 5a planta (alzado) Exposición oeste y sur Aparcamiento subterráneo

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Kfar saba tout proche du canyon arim tres grand duplex rue calme
Subdistrito de Petaj Tikvá, Israel
de
$10,500
Barrio residencial Bonne opportunite
Ascalón, Israel
de
$632,400
Barrio residencial Duplex penthouse a 10 minutes a pied de la mer a un prix exceptionnel
Hadera, Israel
de
$2,10M
Barrio residencial Appartement de 4 pieces a 2 pas de la mer dans les nouveaux immeubles de la marina
Ascalón, Israel
de
$608,600
Barrio residencial Bonne affaire
Ascalón, Israel
de
$544,000
Está viendo
Barrio residencial Superbe 2 pieces avec mamad et parking devant le parc hayarkon
Tel-Aviv, Israel
de
$3,70M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Projet de qualite
Barrio residencial Projet de qualite
Barrio residencial Projet de qualite
Barrio residencial Projet de qualite
Barrio residencial Projet de qualite
Barrio residencial Projet de qualite
Barrio residencial Projet de qualite
Jerusalén, Israel
de
$969,000
proyecto Adéret Jerusalem Situado en el corazón del nuevo barrio de Givat HaMatos, el proyecto Adéret Jerusalén representa una rara oportunidad para vivir en un entorno moderno y familiar en Jerusalén. Es el primer proyecto construido en la zona, símbolo de la renovación y visión de este nu…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Barrio residencial Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Barrio residencial Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Barrio residencial Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Barrio residencial Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Mostrar todo Barrio residencial Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Barrio residencial Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Bat Yam, Israel
de
$8,20M
En la frontera de Bat Yam y Tel Aviv, a pocos minutos a pie de la playa y la línea de tranvía, el proyecto HaGiborim ofrece dos modernas torres residenciales que combinan prestigio, confort y arquitectura de durabilidad. Arquitectura y diseño Diseñado por Bar Orian Architects y Dana Oberson…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Nouveau projet rue yahalal tel aviv
Barrio residencial Nouveau projet rue yahalal tel aviv
Barrio residencial Nouveau projet rue yahalal tel aviv
Barrio residencial Nouveau projet rue yahalal tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$4,88M
En el corazón de la Ciudad Blanca, en una calle tranquila cerca de Ben Gurion Boulevard, nace un nuevo proyecto boutique de 5 pisos con un número limitado de residencias, a la arquitectura contemporánea, inspirando el carácter del histórico Tel Aviv. Proyecto de destrucción/reconstrucción c…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir