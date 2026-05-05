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Barrio residencial Appartement 4 pieces idealement situe

Jerusalén, Israel
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ID: 36367
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Bait VeGan, 42

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En la ubicación más céntrica y buscada del barrio, en un pequeño edificio elegante que se ha beneficiado de una renovación de fachada y la adición de un ascensor. Apartamento 4 habitaciones, 104 m2 construidos, arreglado inteligente y con buen gusto + balcón soccah de 10 m2 ! Apartamento parcialmente renovado (sala de estar, cocina, cuartos de ducha y baño). Cocina independiente, luminosa, salón con dos exposiciones y vista abierta, suite principal con baño, amplios dormitorios, aseo de invitados, baño y aire acondicionado central. Además, un amplio trastero de 13 m2 con una hermosa altura de techo, que se puede convertir en una oficina!

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