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Barrio residencial Ideal alya ou investisseur appartement 4 pieces a ashdod

Asdod, Israel
de
$909,220
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6
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ID: 36393
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod
  • Dirección
    Shevet Zevulun, 4

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Apartamento de 4 habitaciones en Ashdod "Youd Bet", en un pequeño edificio de 5 plantas tranquilo, pero a 2 pasos de todas las comodidades. Muy bien mantenido, baño recientemente reformado, mirpeset, aire acondicionado, parking privado, ascensor.

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Asdod, Israel
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