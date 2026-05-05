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Barrio residencial Penthouse a ashdod a fort potentiel vue sur mer

Asdod, Israel
de
$1,35M
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ID: 36395
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod
  • Dirección
    HaTzolelim, 1

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Penthouse a Ashdod tiene una gran vista al mar potencial. Ubicación estratégica. 5 habitaciones convertidas en 4 con bodega y aparcamiento privado. Ascensor llega directamente al Ático

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Asdod, Israel
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