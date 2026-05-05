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Barrio residencial Akhziv nouveau quartier 4 piEces vue mer

Nahariya, Israel
de
$628,680
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ID: 36376
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Norte
  • Barrio
    Acre Subdistrict
  • Pueblo
    Nahariya

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Hermoso apartamento de 4 habitaciones, nuevo, luminoso y espacioso. Con una superficie de 110 m2, incluye un mirpeset de 14 m2, una bodega, aparcamiento y un ascensor. Ofrece hermosas vistas al mar, se encuentra en la segunda planta de un edificio de 8 plantas, en el nuevo entorno residencial de Akhziv.

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Nahariya, Israel
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