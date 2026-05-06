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Barrio residencial Baka ramat baka

Jerusalén, Israel
de
$2,006
6/5/26
$2,006
5/5/26
$1,994
;
9
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ID: 35701
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 6/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Walter Avales, 8

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En el distrito de Ramat Baka a 1 minuto a pie de la calle Rivka, en un edificio de lujo con un amplio vestíbulo. Muy bonito 2 habitaciones de 55 m2 situado en la 2a planta con 10 m2 de terraza, apartamento tranquilo y muy bien arreglado. 1 plaza de aparcamiento y 1 bodega.

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Jerusalén, Israel
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