  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Netivot
  4. Barrio residencial Du 3 pieces au penthouse avec prix de pre vente et conditions de paiement sans precedent

Barrio residencial Du 3 pieces au penthouse avec prix de pre vente et conditions de paiement sans precedent

Netivot, Israel
de
$493,480
;
10
Dejar una solicitud
ID: 36466
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Beersheba Subdistrict
  • Ciudad
    Netivot
  • Dirección
    Shivtei Israel

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Nuevo programa en el nuevo barrio de Netivot Condiciones de pago pendientes 3 años de construcción Sin indexación Nuevo programa: 15% en la firma 85% antes de que las llaves sean entregadas!!! En el corazón del floreciente barrio de Maalot HaNahal en Netivot, descubra el nuevo proyecto residencial en comercialización. Un conjunto de viviendas, distribuidas sobre cuatro parcelas en un ambiente armonioso y verde. El proyecto ofrece apartamentos en una amplia gama de configuraciones: Apartamentos de 3, 4 y 5 habitaciones, planta baja, así como suntuosos áticos, algunos con piscina privada. Bodega privada para cada alojamiento, bicicletas y paseos, y espacios comunes diseñados para promover la vida comunitaria. 3 piezas de 1.260.000 NIS !!! 4 piezas de 1.460.000 NIS 5 piezas de 1.630.000 NIS

Localización en el mapa

Netivot, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Bat Yam, Israel
de
$3,68M
Barrio residencial Superbe affaire en bord de mer a ashdod
Asdod, Israel
de
$422,500
Barrio residencial Lideal appartement 2 pieces en bord de mer a ashdod
Asdod, Israel
de
$503,620
Barrio residencial Nouveau projet en presale rue kadoshei kaire bat yam
Bat Yam, Israel
de
$4,86M
Barrio residencial Presale nouveau projet haut de gamme rue bloch
Tel-Aviv, Israel
de
$22,00M
Está viendo
Barrio residencial Du 3 pieces au penthouse avec prix de pre vente et conditions de paiement sans precedent
Netivot, Israel
de
$493,480
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Bat Yam, Israel
de
$5,48M
FOR SALE – RIVIERA PROJECT BEN GURION, BAT YAM - FULL SEA VIEW GUARANTEE TO LIFE Condiciones exclusivas PRESAL negociadas para nuestra agencia en los primeros 5 apartamentos vendidos. Primera Sealine – PRESAL – Condiciones excepcionales Rara oportunidad en la primera línea del mar, a poco…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Sublime 3 pieces balcon ascenseur
Barrio residencial Sublime 3 pieces balcon ascenseur
Barrio residencial Sublime 3 pieces balcon ascenseur
Barrio residencial Sublime 3 pieces balcon ascenseur
Barrio residencial Sublime 3 pieces balcon ascenseur
Barrio residencial Sublime 3 pieces balcon ascenseur
Barrio residencial Sublime 3 pieces balcon ascenseur
Tel-Aviv, Israel
de
$1,18M
Apartamento completamente reformado. Edificio con ascensor / digicode. Amueblado y equipado. A cinco minutos del mar. Disponible inmediatamente
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet neuf nat 600
Barrio residencial Projet neuf nat 600
Barrio residencial Projet neuf nat 600
Barrio residencial Projet neuf nat 600
Barrio residencial Projet neuf nat 600
Barrio residencial Projet neuf nat 600
Netanya, Israel
de
$5,45M
¡Excelencia en vivo en Netanya! Mardochee Khayat le invitamos a descubrir nuestro excepcional proyecto residencial, situado en el corazón del popular distrito de Nat 600 en Netanya. Disfrute de una ubicación privilegiada, a pocos pasos de las playas gracias al nuevo ascensor de la playa de …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir