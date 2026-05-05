Barrio residencial Du 3 pieces au penthouse avec prix de pre vente et conditions de paiement sans precedent

Nuevo programa en el nuevo barrio de Netivot Condiciones de pago pendientes 3 años de construcción Sin indexación Nuevo programa: 15% en la firma 85% antes de que las llaves sean entregadas!!! En el corazón del floreciente barrio de Maalot HaNahal en Netivot, descubra el nuevo proyecto residencial en comercialización. Un conjunto de viviendas, distribuidas sobre cuatro parcelas en un ambiente armonioso y verde. El proyecto ofrece apartamentos en una amplia gama de configuraciones: Apartamentos de 3, 4 y 5 habitaciones, planta baja, así como suntuosos áticos, algunos con piscina privada. Bodega privada para cada alojamiento, bicicletas y paseos, y espacios comunes diseñados para promover la vida comunitaria. 3 piezas de 1.260.000 NIS !!! 4 piezas de 1.460.000 NIS 5 piezas de 1.630.000 NIS