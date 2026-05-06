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Barrio residencial Superbe penthouse entre le parc et la mer

Tel-Aviv, Israel
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$19,50M
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ID: 35568
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Yohanan Hurkanos, 3

Sobre el complejo

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Ático de lujo en el Viejo Norte con vistas a la ciudad y al mar. 4.5 habitaciones de 168 m2 con 2 balcones de 48 m2 y 26 m2. Magnífica terraza privada en el techo de 40 m2. 3 dormitorios grandes y uno más pequeño. 3 baños. Nuevo edificio de alta gama con ascensor y 2 plazas de aparcamiento privado. Este magnífico ático ofrece vistas de 360 grados de la ciudad. El apartamento está totalmente amueblado y diseñado para su comodidad. Mamad, ascensor, 2 plazas de aparcamiento y bodega.

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