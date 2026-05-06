  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Superbe 3 pieces renove architecturellement a cote de basel

Barrio residencial Superbe 3 pieces renove architecturellement a cote de basel

Tel-Aviv, Israel
de
$4,85M
;
6
Dejar una solicitud
ID: 35742
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Yehoshua Bin Nun, 69

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Nuevo en venta exclusivamente En 69 Yehoshua Ben Nun Street, calle tranquila cerca del parque Hayarkon En el corazón del antiguo norte (cerca de Nordau Boulevard) Apartamento de 3 piezas con diseño arquitectónico y acabados de alta gama. Superficie de 75 m2 (dependiendo del catastro) 4a planta Con ascensor Edificio bien mantenido Presencia de refugio en la construcción

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial En plein centre ville de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$2,00M
Barrio residencial Appartement a vendre a jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$969,000
Barrio residencial Appartement 3 pieces rue ehud manor a bat yam 76m 16m vue degagee
Bat Yam, Israel
de
$986,000
Barrio residencial Appartement a vendre a jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$986,000
Barrio residencial Magnifique 3 pieces entierement renove
Jerusalén, Israel
de
$3,50M
Está viendo
Barrio residencial Superbe 3 pieces renove architecturellement a cote de basel
Tel-Aviv, Israel
de
$4,85M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Charmant cottage avec piscine au calme
Barrio residencial Charmant cottage avec piscine au calme
Barrio residencial Charmant cottage avec piscine au calme
Barrio residencial Charmant cottage avec piscine au calme
Barrio residencial Charmant cottage avec piscine au calme
Mostrar todo Barrio residencial Charmant cottage avec piscine au calme
Barrio residencial Charmant cottage avec piscine au calme
Ra'anana, Israel
de
$8,39M
Bonito chalet situado al oeste de Raanana en una calle muy tranquila. Cocina reformada y amplia con isla central. Amplia sala de estar con comedor real. Muy brillante. Base de referencia. Aparcamiento y muy hermoso jardín con piscina
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Penthouse duplex a 2 pas du lac
Barrio residencial Penthouse duplex a 2 pas du lac
Barrio residencial Penthouse duplex a 2 pas du lac
Barrio residencial Penthouse duplex a 2 pas du lac
Barrio residencial Penthouse duplex a 2 pas du lac
Mostrar todo Barrio residencial Penthouse duplex a 2 pas du lac
Barrio residencial Penthouse duplex a 2 pas du lac
Ascalón, Israel
de
$2,40M
En un pequeño edificio de 4 plantas, un ático dúplex de 138m2 salón + 48m2 terraza, cocina muy bonita, bodega y 2 plazas de aparcamiento
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Appartement immense a ashdod avec une vue mer incroyable
Barrio residencial Appartement immense a ashdod avec une vue mer incroyable
Barrio residencial Appartement immense a ashdod avec une vue mer incroyable
Barrio residencial Appartement immense a ashdod avec une vue mer incroyable
Barrio residencial Appartement immense a ashdod avec une vue mer incroyable
Mostrar todo Barrio residencial Appartement immense a ashdod avec une vue mer incroyable
Barrio residencial Appartement immense a ashdod avec une vue mer incroyable
Asdod, Israel
de
$1,46M
Amplio apartamento en Ashdod en venta con increíbles vistas al mar Magnífica residencia, 5 amplias habitaciones con impresionante terraza con vistas al mar. 3.20 metros de altura bajo techo, 3 WC, 2 baños. Cerca de la playa y todas las comodidades
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir