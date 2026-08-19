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Locales comerciales en venta en Mónaco

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5 propiedades total found
Propiedad comercial 55 m² en Mónaco, Mónaco
Propiedad comercial 55 m²
Mónaco, Mónaco
Área 55 m²
Restaurante en venta en la zona turística y ocupada de Mónaco La Condamine. Área 70 metros c…
$1,84M
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Propiedad comercial 104 m² en Mónaco, Mónaco
Propiedad comercial 104 m²
Mónaco, Mónaco
Área 104 m²
Venta de un restaurante en la calle comercial central de Mónaco en el área de Golden Square.…
$7,21M
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Hotel en Mónaco, Mónaco
Hotel
Mónaco, Mónaco
Habitaciones 596
Este es un complejo de lujo único en el corazón de Mónaco. Con habitaciones y suites totalme…
$1,32B
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Propiedad comercial 170 m² en Mónaco, Mónaco
Propiedad comercial 170 m²
Mónaco, Mónaco
Dormitorios 3
Área 170 m²
Situado en uno de los edificios más prestigiosos de Mónaco, la Residencia Saint André, con s…
$7,15M
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Propiedad comercial 130 m² en Mónaco, Mónaco
Propiedad comercial 130 m²
Mónaco, Mónaco
Área 130 m²
Venta de un restaurante en una calle central con buen cross-country en la prestigiosa Plaza …
$2,31M
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