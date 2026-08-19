Propiedades residenciales en venta en Mónaco

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Preguntas frecuentes sobre la inmobiliaria en Mónaco
¿Puede un extranjero comprar una propiedad en Mónaco sin tener la nacionalidad?
Sí, se puede comprar inmuebles en Mónaco sin la nacionalidad. Para comprar una propiedad inmobiliaria en Mónaco, basta con tener un pasaporte del propio país y abrir una cuenta en uno de los bancos locales para transferir los fondos al vendedor.
¿Cuánto cuesta una propiedad en Mónaco?
Los precios de los apartamentos y casas locales se encuentran entre los más altos de Europa. El coste de la vivienda en Mónaco oscila entre 35.000 y 52.000 euros por metro cuadrado. Las propiedades ubicadas en la zona de Montecarlo son especialmente caras.
¿Es posible comprar bienes inmuebles en Mónaco de forma remota?
Sí, se puede comprar una vivienda a distancia sin viajar al Principado. Para hacerlo, deberá emitir un poder notarial general a una empresa inmobiliaria local, que lo ayudará a seleccionar una propiedad y cerrar una transacción.
¿En qué zonas es más probable que los extranjeros compren propiedades en Mónaco?
Los inversores extranjeros prefieren Montecarlo y Larvotto. Estas son las zonas más elitistas del Principado, que ofrecen una amplia selección de alojamientos confortables. El TOP de lugares más populares también incluye Fontvieille y Port Hercule, que atraen a los compradores con sus hermosas vistas del Mediterráneo.