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Propiedades residenciales en venta en Mónaco

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apartamentos
53
53 propiedades total found
Apartamento en Mónaco, Mónaco
Apartamento
Mónaco, Mónaco
Nº de cuartos de baño 1
Área 79 m²
Venta de un apartamento dúplex de dos habitaciones en la nueva casa de Le Stella de nueva co…
$3,75M
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Apartamento 2 habitaciones en Mónaco, Mónaco
Apartamento 2 habitaciones
Mónaco, Mónaco
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Venta de apartamentos completamente renovados en un lujoso estilo de bel epocs ubicados en e…
$3,57M
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Apartamento 3 habitaciones en Mónaco, Mónaco
Apartamento 3 habitaciones
Mónaco, Mónaco
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Apartamento de una habitación en Mónaco, en el barrio de Monte Carlo, en la residencia Troca…
$5,71M
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Apartamento en Mónaco, Mónaco
Apartamento
Mónaco, Mónaco
Nº de cuartos de baño 1
Área 27 m²
Venta de un apartamento de dos habitaciones en una de las residencias más prestigiosas de Mó…
$2,42M
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Apartamento 2 habitaciones en Mónaco, Mónaco
Apartamento 2 habitaciones
Mónaco, Mónaco
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 84 m²
Venta de apartamentos – ático en el centro de Monte Carlo en Princess Charlotte Boulevard. E…
$3,86M
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Apartamento 1 habitacion en Mónaco, Mónaco
Apartamento 1 habitacion
Mónaco, Mónaco
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
Apartamento de un dormitorio después de la renovación con vistas al mar y Mónaco, situado en…
$4,15M
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TekceTekce
Apartamento 3 habitaciones en Mónaco, Mónaco
Apartamento 3 habitaciones
Mónaco, Mónaco
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 126 m²
Apartamentos de cuatro habitaciones en venta en Mónaco, en la zona de La Russ, en un edifici…
$8,01M
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Apartamento 3 habitaciones en Mónaco
Apartamento 3 habitaciones
Mónaco
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Luxury New 2 Bedroom Apartment with Panoramic Views of MonacoSituated on a high floor of a p…
$11,16M
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Apartamento 1 habitacion en Mónaco, Mónaco
Apartamento 1 habitacion
Mónaco, Mónaco
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Venta de un apartamento de tres habitaciones con una superficie total de 83 metros cuadrados…
$3,69M
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Apartamento 1 habitacion en Mónaco, Mónaco
Apartamento 1 habitacion
Mónaco, Mónaco
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 53 m²
Venta de locales con una superficie de 90 metros cuadrados. con un escaparate ubicado en la …
$3,22M
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Apartamento 1 habitacion en Mónaco, Mónaco
Apartamento 1 habitacion
Mónaco, Mónaco
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Apartamentos en venta, con una superficie de 80 metros cuadrados.m. y una terraza de 26 metr…
$3,14M
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Apartamento 2 habitaciones en Mónaco, Mónaco
Apartamento 2 habitaciones
Mónaco, Mónaco
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
Apartamento dúplex en venta en el nuevo edificio Le Stella en el centro de Mónaco en la zona…
$5,19M
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Apartamento 4 habitaciones en Mónaco, Mónaco
Apartamento 4 habitaciones
Mónaco, Mónaco
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 250 m²
Piso 10
Apartamentos en venta después de una revisión reciente, en Mónaco, en la zona de élite de Mo…
$29,98M
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Apartamento 4 habitaciones en Mónaco, Mónaco
Apartamento 4 habitaciones
Mónaco, Mónaco
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Tour Odéon, Mónaco - Apartamento con vistas panorámicas al marEn el corazón del Principado d…
Precio en demanda
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Apartamento 2 habitaciones en Mónaco, Mónaco
Apartamento 2 habitaciones
Mónaco, Mónaco
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 156 m²
Piso 3
Venta de amplios apartamentos de lujo con vistas panorámicas al mar y Mónaco, en una nueva r…
$12,57M
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Apartamento 3 habitaciones en Mónaco, Mónaco
Apartamento 3 habitaciones
Mónaco, Mónaco
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 136 m²
Apartamentos en venta en Mónaco en el prestigioso Carré d’Or, junto al centro comercial Métr…
$11,41M
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Apartamento 1 habitacion en Mónaco, Mónaco
Apartamento 1 habitacion
Mónaco, Mónaco
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 74 m²
Piso 3
El apartamento de 2 dormitorios, completamente renovado con materiales de alta calidad, se e…
$5,30M
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Apartamento 3 habitaciones en Mónaco, Mónaco
Apartamento 3 habitaciones
Mónaco, Mónaco
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Venta de apartamentos de lujo en la prestigiosa zona de Mónaco « Golden Square », en el edif…
$6,46M
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Apartamento 2 habitaciones en Mónaco, Mónaco
Apartamento 2 habitaciones
Mónaco, Mónaco
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 138 m²
Venta de un apartamento de tres habitaciones en la prestigiosa zona de Mónaco La Condamin, c…
$5,19M
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Apartamento 3 habitaciones en Mónaco, Mónaco
Apartamento 3 habitaciones
Mónaco, Mónaco
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Apartamento de una habitación en la nueva casa L & # 039; Exotique en las colinas de Mónaco …
$17,24M
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Apartamento 3 habitaciones en Mónaco, Mónaco
Apartamento 3 habitaciones
Mónaco, Mónaco
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 272 m²
Venta de un ático con una terraza en la azotea de 147 metros cuadrados.m.ubicado en la casa …
$14,76M
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Apartamento en Mónaco, Mónaco
Apartamento
Mónaco, Mónaco
El nuevo edificio L’Exotique se encuentra en las colinas de Mónaco en la zona del jardín exó…
$2,23M
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Apartamento 3 habitaciones en Mónaco
Apartamento 3 habitaciones
Mónaco
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Apartamentos de lujo con vistas panorámicas al marEste excepcional apartamento se encuentra …
$13,51M
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Apartamento 2 habitaciones en Mónaco, Mónaco
Apartamento 2 habitaciones
Mónaco, Mónaco
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 210 m²
Lujoso ático de cuatro habitaciones con una superficie de 210 metros cuadrados.m., con una t…
$8,88M
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Apartamento 2 habitaciones en Mónaco, Mónaco
Apartamento 2 habitaciones
Mónaco, Mónaco
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 187 m²
Apartamentos en venta en el distrito central de Mónaco, en el edificio Le Parador, recientem…
$12,68M
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Apartamento 3 habitaciones en Mónaco, Mónaco
Apartamento 3 habitaciones
Mónaco, Mónaco
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 137 m²
Lujoso dúplex con una terraza en la azotea ubicada en Annonciade Villa en Mónaco, en la zona…
$11,01M
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Apartamento 2 habitaciones en Mónaco, Mónaco
Apartamento 2 habitaciones
Mónaco, Mónaco
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 126 m²
Apartamentos de 2 habitaciones en Mónaco en el área de Fonvay, en el segundo piso de la casa…
$7,84M
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Apartamento 3 habitaciones en Mónaco, Mónaco
Apartamento 3 habitaciones
Mónaco, Mónaco
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 132 m²
Modernos apartamentos de dos habitaciones ubicados en la zona de élite de Mónaco, en Monteca…
$8,30M
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Apartamento 5 habitaciones en Mónaco, Mónaco
Apartamento 5 habitaciones
Mónaco, Mónaco
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Elegante apartamento con espectaculares vistas al mar - Jardin ExotiqueSituado en la prestig…
$18,20M
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Apartamento 1 habitacion en Mónaco, Mónaco
Apartamento 1 habitacion
Mónaco, Mónaco
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Venta de bienes inmuebles exclusivos en la prestigiosa zona de Mónaco & quot; Golden Square …
Precio en demanda
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Parámetros de las propiedades en Mónaco

Baratos
De lujo

Preguntas frecuentes sobre la inmobiliaria en Mónaco

¿Puede un extranjero comprar una propiedad en Mónaco sin tener la nacionalidad?

Sí, se puede comprar inmuebles en Mónaco sin la nacionalidad. Para comprar una propiedad inmobiliaria en Mónaco, basta con tener un pasaporte del propio país y abrir una cuenta en uno de los bancos locales para transferir los fondos al vendedor.

¿Cuánto cuesta una propiedad en Mónaco?

Los precios de los apartamentos y casas locales se encuentran entre los más altos de Europa. El coste de la vivienda en Mónaco oscila entre 35.000 y 52.000 euros por metro cuadrado. Las propiedades ubicadas en la zona de Montecarlo son especialmente caras.

¿Es posible comprar bienes inmuebles en Mónaco de forma remota?

Sí, se puede comprar una vivienda a distancia sin viajar al Principado. Para hacerlo, deberá emitir un poder notarial general a una empresa inmobiliaria local, que lo ayudará a seleccionar una propiedad y cerrar una transacción.

¿En qué zonas es más probable que los extranjeros compren propiedades en Mónaco?

Los inversores extranjeros prefieren Montecarlo y Larvotto. Estas son las zonas más elitistas del Principado, que ofrecen una amplia selección de alojamientos confortables. El TOP de lugares más populares también incluye Fontvieille y Port Hercule, que atraen a los compradores con sus hermosas vistas del Mediterráneo.
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