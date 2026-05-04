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Barrio residencial Face au lac

Ascalón, Israel
de
$639,600
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ID: 35511
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 4/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón
  • Dirección
    Emek HaEla, 31 brbwr

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Apartamento frente al lago con balcón soccah Magnífico apartamento de 4 habitaciones, espacioso y luminoso, que ofrece vistas sin obstáculos. Encantador edificio de 4 plantas Aire acondicionado central e individual en cada habitación Almacenamiento adyacente, estacionamiento privado

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Ascalón, Israel
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