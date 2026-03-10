  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Eilat
  4. Barrio residencial A vendre magnifique appartement meuble a eilat residence du golf

Barrio residencial A vendre magnifique appartement meuble a eilat residence du golf

Eilat, Israel
de
$830,775
;
14
Dejar una solicitud
ID: 34725
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Beersheba Subdistrict
  • Ciudad
    Eilat
  • Dirección
    Gan Binyamin

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
FOR SALE – Precioso apartamento amueblado en EILAT – Golf Residence En la residencia más hermosa de Eilat, en el corazón de un exclusivo complejo con piscina, hammam, zona de barbacoa, sinagoga y cuidador 24 horas, descubra este magnífico apartamento de 128 m2 con terraza de 15 m2 con vistas al mar. Situado en la 5a planta con 2 ascensores incluyendo uno de Shabat. Aire acondicionado completo, con Mamad y aparcamiento privado. El plus: este apartamento se vende totalmente amueblado y equipado con buen gusto. Baja las maletas. Superficie: 128 m2 Terraza : 15 m2 con vista al mar Precio: 2.650.000 shekels Una propiedad rara en una residencia de lujo, ideal para residencia principal, inversión secundaria o de alquiler. Para más información o para organizar una visita, contáctenos.

Localización en el mapa

Eilat, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Duplex rare spacieux et lumineux en plein centre ville de hadera avec une terrasse souccah potentiel exceptionnel
Hadera, Israel
de
$623,865
Barrio residencial Un magnifique rez de jardin face a la mer quartier marina
Ascalón, Israel
de
$1,33M
Barrio residencial Projet ben yehuda 192
Tel-Aviv, Israel
de
$1,22M
Barrio residencial Dans un bel immeuble vue sur la mer entierement meuble
Ascalón, Israel
de
$617,595
Barrio residencial Unique devenir proprietaire dans lun des quartiers les plus dynamiques et prometteurs dashdod avec 5
Asdod, Israel
de
$717,915
Está viendo
Barrio residencial A vendre magnifique appartement meuble a eilat residence du golf
Eilat, Israel
de
$830,775
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Barrio residencial La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Barrio residencial La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Barrio residencial La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Barrio residencial La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Barrio residencial La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Asdod, Israel
de
$2,35M
El nugget!!! Nuevo programa pre-venta en Marina a Ashdod, más cercano a la playa! Apartamentos 5 habitaciones, lofts, planta baja con piscina, ático con piscina. Ventajas: soleado, más cercano a barcos, paseo marítimo y playa... Servicios de alto nivel, materiales de alta gama. ubicación única
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial For sale 3 room apartment perfect for investment pied a terre or first acquisition
Barrio residencial For sale 3 room apartment perfect for investment pied a terre or first acquisition
Barrio residencial For sale 3 room apartment perfect for investment pied a terre or first acquisition
Barrio residencial For sale 3 room apartment perfect for investment pied a terre or first acquisition
Barrio residencial For sale 3 room apartment perfect for investment pied a terre or first acquisition
Barrio residencial For sale 3 room apartment perfect for investment pied a terre or first acquisition
Tel-Aviv, Israel
de
$1,40M
En Venta – Apartamento 3 habitaciones ideales para inversión, a pie o primera adquisición ¿? Calle tranquila cerca de Bograshov y el mar – Tel Aviv–Jaffa Precio: 4.480.000 Situado en un edificio nuevo y muy solicitado, este apartamento goza de una ubicación céntrica mientras ofrece una calm…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet ben yehuda 192
Barrio residencial Projet ben yehuda 192
Barrio residencial Projet ben yehuda 192
Barrio residencial Projet ben yehuda 192
Barrio residencial Projet ben yehuda 192
Barrio residencial Projet ben yehuda 192
Tel-Aviv, Israel
de
$1,22M
Moderno edificio residencial de 7,5 plantas incluyendo 26 apartamentos con parking privado. Cada apartamento está equipado con aire acondicionado VRF individual con difusión independiente en cada habitación. Acabado de alta gama con azulejos Material de cerámica, carpintería de aluminio cali…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir