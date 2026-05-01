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Barrio residencial Jardin et douceur de vivre

Jerusalén, Israel
de
$5,20M
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8
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ID: 35505
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 30/4/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Yaakov Salomon, 5

Sobre el complejo

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En Ramat Beit Hakerem, en un edificio tranquilo, cerca de sinagogas y transporte, hermosa y vasta 4P muy bien mantenida, triple orientación, con tres accesos a un gran jardín extremadamente agradable desde el salón, cocina y habitación parental. Cocina doble, suite principal, habitación reforzada, dos bodegas y dos espacios de aparcamiento de fácil acceso. Accesibilidad sin pasos.

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Jerusalén, Israel
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